La UCI Track Champions League (UCI TCL), creata dal progetto condiviso da UCI e Eurosport Events, è pronta alla sua seconda edizione. Il tentativo del massimo organismo di ciclismo internazionale di rendere più accattivante il mondo della pista a fan e appassionati e, anzi, allargare la platea di spettatori con un format assolutamente diverso, trasformandolo in uno show di 3 ore, ha funzionato benissimo nel 2021, per cui quest'anno si procederà con il bis. I 72 corridori sono pronti a sfidarsi in cerca della gloria. Ecco la guida completa!

Quante sono le classifiche e come si dividono?

Ad

Ci saranno 4 discipline suddivise in due categorie. Avremo la classifica della Velocità che vedrà coinvolti i corridori impegnati nella Sprint e nel Keirin. L'altra classifica è quella dell'Endurance che vede coinvolti i corridori impegnati nello Scratch e nella Corsa ad eliminazione. Quei corridori che sono abituati a fare solo una disciplina tra le due appartamenti alla stessa categoria, sono “obbligati” a svolgere anche la seconda prova per fare punti in classifica.

UCI Track Champions League Barbieri: "Champions League con un'ottima start list: ci sarà da divertirsi" 6 ORE FA

Emma Hinze cerca di incutere timore con il suo "sguardo cattivo"

Come funzionerà la Sprint?

La Sprint vedrà i 18 corridori in ballo affrontare una volata dopo tre giri di pista. Non ci saranno tutti e 18 i corridori in contemporanea, ma verranno formate 6 batterie da 3 corridori l'una. Questa è una delle grandi novità della Champions League che, per ridurre il programma di corsa, vede batterie e semifinali con 3 corridori a sfidarsi. I 6 vincitori delle batterie accederanno alle semifinali: qui ci saranno due batterie da 3 corridori l'una e i due vincitori si affronteranno in finale col ritorno al testa a testa. Per definire le restanti posizioni (dal 3° al 15° si prendono comunque dei punti), verranno presi in considerazione i tempi fatti segnare in semifinale e al 1° turno.

Gros decapita la regina! Emma Hinze esce in semifinale

Come funzionerà il Keirin?

Il Keirin è quella disciplina che vede 6 pistard affrontarsi in volata dopo un percorso di 5 giri. La particolarità è che la prima parte di questo percorso (i primi due giri) vedrà i corridori restare in scia al Derny, l'omino con la motocicletta, che - terminato il secondo giro - lancerà i 6 contendenti alla volata finale. Avremo 3 batterie da sei corridori l'una, i primi due di ogni batteria accederanno alla finale. Nella finale avremo 6 corridori e un solo vincitore. Per definire i piazzamenti dal 7° posto al 15° verranno presi in considerazioni i tempi fatti segnare nelle batterie.

Lea Friedrich regina del Keirin: gli highlights

Come funzionerà lo Scratch?

È la disciplina più semplice del ciclismo su pista perché è una vera e propria gara in linea fatta su pista. Tutti e 18 corridori girano insieme e all'ultimo sprint ha la meglio chi vince la volata finale. I pistard saranno impegnati su una distanza di 5 km (distanza ridotta rispetto alle altre corse internazionali su pista), cioè 20 giri di una pista lunga 250 metri.

Spettacolosa Martina Fidanza! Bis Mondiale nello Scratch

Come funzionerà la Corsa ad eliminazione?

Tutti e 18 i corridori saranno impegnati nello stesso momento e, dopo un giro neutro, verrà eliminato un corridore ogni due giri. Ogni due giri di pista, dunque, verrà effettuata una volata e l'ultimo della compagnia sarà eliminato. Terrà conto la ruota posteriore per definire l'ultimo del gruppo.

Scartezzini eliminato troppo presto: solo 12° e 9° nella generale

Come vengono attribuiti i punti?

Per ogni gara, all'interno di una tappa della Champions League di pista, vengono assegnati 20 punti al vincitore. Considerando che ogni pistard sarà impegnato in due gare diverse, questo potrà conquistare un massimo di 40 punti per tappa nel caso dovesse fare en plein. Vengono attribuiti punti dal 1° al 15° di ogni singola prova. Ecco lo specchietto:

1. 20 punti;

2. 17 punti;

3. 15 punti;

4. 13 punti;

5. 11 punti;

6. 10 punti;

7. 9 punti;

8. 8 punti;

9. 7 punti;

10. 6 punti;

11. 5 punti;

12. 4 punti;

13. 3 punti;

14. 2 punti;

15. 1 punto;

Nella tappa successiva, ogni leader di ciascuna classifica porterà una maglia speciale a diversificare il 1° di quella specialità (anche se è un campione del mondo). Ciascun corridore avrà una divisa specifica per questa Champions: una divisa che ricalca quella della propria Nazionale, ma potrà mantenere gli sponsor delle rispettive squadre di club o associazioni.

Archibald, Lavreysen, Hinze e Hoover: sfilano i campioni

Quanto guadagnerà un corridore?

Tutti i corridori iscritti alla UCI Track Champions League devono garantire la loro presenza ad ogni evento della competizione, perché solo così potrà essere compilata la classifica finale. Se un pistard non possa/voglia essere presente in una delle tappe successive verrà escluso dalla competizione, perdendo così i punti UCI conquistati, ma anche tutti i premi guadagnati (a meno di una particolare tipo di autorizzazione stabilita dall'organizzazione di corsa). Ogni corridore riceverà 1500€ come quota di partecipazione, più i premi in denaro calcolati in base ai piazzamenti finali nella classifica generale. Ad ogni corridore saranno garantiti un sussidio di viaggio per sostenere le spese di trasferimento per recarsi presso i velodromi (sarà dunque spesato vitto, alloggio e trasferimenti areoportuali). I 4 corridori che vinceranno le rispettive classifiche porteranno a casa 25.000€.

Mora eliminato! Vince Iúri Leitão: classifica Hoover

Come ci si qualifica alla Track Champions League?

6 del Mondiale per gli sport di velocità e i primi 3 per ciascun sport endurance. Il resto arriva dai risultati nelle precedent edizione della UCI TCL, nella UCI Nations Cup e nei campionati Europei, o dalle wild card (per raggiungere un numero di 18 corridori per ciascun 'sport'). Qualora alcuni pistard dovessero essere impossibilitati per infortuni o squalifiche, a quel punto la Federazione internazionale provvederà ad assegnare altre Wild Card ai corridori sempre seguendo il criterio dei meriti sportivi (posizione nel ranking, medaglie iridate/olimpiche ecc). In questo 2022 è stato molto difficile creare una startlist completa, considerando che molti corridori - specialmente quelli che fanno anche ciclismo su strada - hanno già ultimato la loro stagione, essendo “al vento” da febbraio/marzo. Ecco spiegato perché nella categoria Endurance, mancheranno i rispettivi campioni del mondo della corsa ad eliminazione maschile - Per accedere al format dell'UCI Track Champions League bisogna aver raggiunto una serie di risultati durante la stagione. Per ciascuna disciplina si qualificano i primiper gli sport di velocità eper ciascun sport endurance. Il resto arriva dai risultati nelle precedent edizione della UCI TCL, nella UCI Nations Cup e nei campionati Europei, o dalle wild card (per raggiungere un numero di 18 corridori per ciascun 'sport'). Qualora alcuni pistard dovessero essere impossibilitati per infortuni o squalifiche, a quel punto la Federazione internazionale provvederà ad assegnare altreai corridori sempre seguendo il criterio dei meriti sportivi (posizione nel ranking, medaglie iridate/olimpiche ecc). In questo 2022 è stato molto difficile creare una startlist completa, considerando che molti corridori - specialmente quelli che fanno anche ciclismo su strada - hanno già ultimato la loro stagione, essendo “al vento” da febbraio/marzo. Ecco spiegato perché nella categoria Endurance, mancheranno i rispettivi campioni del mondo della corsa ad eliminazione maschile - Elia Viviani - e dello Scratch femmnile - Martina Fidanza . Ogni corridore qualificato dovrà presenziare a tutte le prove della Champions League a meno di infortuni.

Viviani: "L'Eliminazione è una gara perfetta per me, ma è sempre difficile riconfermarsi Campione"

Dove si svolgerà questa Champions League?

-1a tappa al Velòdrom Illes Balears di Maiorca | 12 novembre;

-2a tappa al The Velodrom di Berlino | 19 novembre;

-3a tappa al Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines Paris di Parigi | 26 novembre

-4a giornata al Lee Valley VeloPark di Londra | 2 dicembre;

-5a giornata al Lee Valley VeloPark di Londra | 3 dicembre;

Barbieri: “UCI Champions? Pronta a combattere. Eliminazione e Scratch le mie gare”

Dove e come guardare la Track Champions League

Tutte le prove di Track Champions League di ciclismo su pista saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport, e su Eurosport Player (anche su TIMVISION). Potrete seguire le gare anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le prove saranno poi disponibili On Demand su Discovery+ e su Eurosport Player.

SPORT EXPLAINER: Ciclismo su pista

UCI Track Champions League Barbieri: “UCI Champions? Pronta a combattere. Eliminazione e Scratch le mie gare” 04/11/2022 ALLE 15:30