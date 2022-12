Ciclismo su Pista

Gros, Valente, Imhof e Richardson: i campioni dell'UCI Track Champions League

Ultima tappa della UCI Track Champions League al Lee Valley Velodrome di Londra: qui si decidono i campioni della competizione 2022. Premiazione in grande stile per Gros, Valente, Imhof e Richardson, i nuovi campioni dell'UCI Track Champions League. La UCI Track Champions League è su Discovery Plus.

00:03:31, un' ora fa