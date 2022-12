Ultima tappa, ultime emozioni. È tutto aperto alla Uci Track Champions League 2022, con le quattro classifiche che sono ancora in bilico tra diversi contender. Nella Sprint maschile è duello serratissimo tra Harrie Lavreysen e Matthew Richardson , ora separati da due punti. Stessa "guerra" a due anche nell’Endurance femminile, dove però Jennifer Valente sembra aver allungato in maniera importante nella prima serata londinese su Katie Archibald. Nella sprint femminile è tutto nelle mani di Mathilde Gros, ma la francese deve difendersi di Kelsey Mitchell, più solida che mai , mentre nell’Endurance maschile Claudio Imhof e Sebastian Mora iniziano l’ultima serata appaiati a quota 99 punti. E gli italiani? Rachele Barbieri e Michele Scartezzini sono i due più accreditati per chiudere in top5, ma avranno bisogno di una grande serata, completa in tutte le sue sfaccettature. Silvia Zanardi e Matteo Donegà puntano alla top10 delle varie categorie Endurance, mentre Miriam Vece vuole provare a chiudere con un guizzo, centrando la finale nel Keirin o la semifinale nel torneo della velocità.