UCI Track Champions League

La Champions League 2022 è ancora aperta a qualsiasi ribaltone. La terza tappa, a Saint-Quentin-en-Yvelines, ha visto un cambio al vertice della Sprint League femminile, con Mathilde Gros (Francia) che ha tolto la maglia azzurra dalle spalle di Martha Bayona (Colombia). Nell’Endurance femminile, la campionessa uscente Katie Archibald (Gran Bretagna) è tornata a -1 da Jennifer Valente (Stati Uniti) dopo il secondo posto nello Scratch e la vittoria nell’Eliminazione . Lo svizzeroha dato un saggio della sua condizione prendendo il primo posto nell’Endurance League maschile, che adesso guida con sei punti di vantaggio sul canadese Mathias Guillemette. E anche la Sprint League è una battaglia tra Harrie Lavreysen (Olanda) e Matthew Richardson (Australia) . Solo due punti separano i due velocisti: Lavreysen ha battuto Richardson nella Sprint, ma Richardson ha preso la sua personalissima rivincita nel Keirin. Saranno 8 i britannici in gara questa sera a Londra: Katie Archibald, Dame Laura Kenny, Mark Stewart, Will Perrett, Oliver Wood, Emma Finucane, Sophie Lewis e Hamish Turnbull, mentree chiede un segnale a Rachele Barbieri e Silvia Zanardi.

Schianto terrificante in pista! Eefting colpisce in pieno Bayona

