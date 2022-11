Saint-Quentin-en-Yvelines è pronto ad ospitare la terza tappa della Uci Track Champions League, sabato 26 novembre con orario d’inizio alle 19:00. La seconda serata in quel di Berlino ha saputo emozionarci fino all’ultimo sprint, con un paio di classifiche che hanno visto cambiare la loro leadership. Taky Marie-Divine Kouamé, Ryan Helal, Mathilde Gros e Tom Derache - proveranno a fare la differenza, ma in particolar modo bisognerà stare attenti a Gros, fresca campionessa del mondo e vogliosa di salire in cima alla Sprint League. In casa Italia grosse aspettative su Il Velodromo nazionale francese diè pronto ad ospitare la terza tappa della Uci Track Champions League, sabato 26 novembre con orario d’inizio alle 19:00. La seconda serata in quel di Berlino ha saputo emozionarci fino all’ultimo sprint, con un paio di classifiche che hanno visto cambiare la loro leadership. Martha Bayona (Colombia) adesso controlla la Sprint League femminile , mentre Mathias Guillemette (Canada) ha preso il comando dell’Endurance maschile. Per quanto riguarda le due altre categorie invece Harrie Lavreysen (Olanda) e Jennifer Valente (USA) sono sempre al primo posto. questa terza frazione si corre sulla pista che ha ospitato gli ultimi Mondiali. I quattro atleti padroni di casa -- proveranno a fare la differenza, ma in particolar modo bisognerà stare attenti a Gros, fresca campionessa del mondo e vogliosa di salire in cima alla Sprint League. In casa Italia grosse aspettative su Rachele Barbieri e Michele Scartezzini : entrambi in ottica top5. Lato infortuni: Laura Kenny salterà la tappa francese e rientrerà in quel di Londra, mentre Lea Friedrich , dopo aver dichiarato l’addio, potrebbe rientrare il prossimo weekend.

19.25 - Ora il Keirin femminile, batterie

Il Keirin è quella disciplina che vede 6 pistard affrontarsi in volata dopo un percorso di 5 giri. La particolarità è che la prima parte di questo percorso (i primi due giri) vedrà i corridori restare in scia al Derny, l'omino con la motocicletta, che - terminato il secondo giro - lancerà i 6 contendenti alla volata finale. Avremo 3 batterie da sei corridori l'una, i primi due di ogni batteria accederanno alla finale. Nella finale avremo 6 corridori e un solo vincitore. Per definire i piazzamenti dal 7° posto al 15° verranno presi in considerazioni i tempi fatti segnare nelle batterie. L'Italia punta su Miriam Vece!

Non è serata per Miriam Vece: 5a nella batteria nel Keirin

19.23 - I magnifici 6 che si giocheranno la semi

Gli altri tre a passare il turno sono Botticher (Germania), Richardson (Australia) e Lavreysen con tanta fatica. Questa la top6 che si affronterà più tardi in semifinale: Botticher, Richardson, Lavreysen, Awang, Angsuthasawit e Quintero.

19.12 - Sprint, batterie

I primi tre a qualificarsi sono Awang (Malesia), Angsuthasawit (Thailandia) e Quintero (Colombia). Ora aspettiamo Lavreysen e Richardson

19.02 - Sprint maschile, batterie

Si parte con la Sprint maschile, ripassiamo le regole. La Sprint vedrà i 18 corridori in ballo affrontare una volata dopo tre giri di pista. Non ci saranno tutti e 18 i corridori in contemporanea, ma verranno formate 6 batterie da 3 corridori l'una. Questa è una delle grandi novità della Champions League che, per ridurre il programma di corsa, vede batterie e semifinali con 3 corridori a sfidarsi. I 6 vincitori delle batterie accederanno alle semifinali: qui ci saranno due batterie da 3 corridori l'una e i due vincitori si affronteranno in finale col ritorno al testa a testa. Per definire le restanti posizioni (dal 3° al 15° si prendono comunque dei punti), verranno presi in considerazione i tempi fatti segnare in semifinale e al 1° turno.

Richardson è una minaccia concreta: Lavreysen ancora KO nella Sprint

Questo il programma della serata (dalle 19:00)

Sprint / Maschile / Primo round

Keirin / Femminile / Primo round (Vece)

Scratch / Femminile (Zanardi e Barbieri)

Sprint / Maschile / Semifinale

Keirin / Femminile / Finale (Vece, se qualificata)

Scratch / Maschile (Scartezzini e Donegà)

Sprint / Maschile / Finale

Sprint / Femminile / Primo round (Vece)

Eliminazione / Femminile (Zanardi e Barbieri)

Keirin / Maschile / Primo round

Sprint / Femminile / Semifinale (Vece, se qualificata)

Eliminazione / Maschile (Scartezzini e Donegà)

Keirin / Maschile / Finale

Sprint / Femminile / Finale (Vece, se qualificata)

DOVE E COME GUARDARE LA TRACK CHAMPIONS LEAGUE

Tutte le prove di Track Champions League di ciclismo su pista saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport, e su Eurosport Player (anche su TIMVISION). Potrete seguire le gare anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le prove saranno poi disponibili On Demand su Discovery+ e su Eurosport Player.

