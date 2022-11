È la serata della padrona di casa, che trionfa nella velocità e sale al comando della Sprint League femminile, proprio a due tappe dalla fine. Benissimo anche Michele Scartezzini, ora 6° nell’Endurance maschile, così come il podio di Donegà nello Scratch e il quarto posto di Zanardi nell’Eliminazione. Bocciate Vece e Barbieri.

Tra poco il report completo...

Ad

UCI Track Champions League Il riscatto di Rachele Barbieri, è quarta nell'eliminazione 19/11/2022 ALLE 20:21

Schianto terrificante in pista! Eefting colpisce in pieno Bayona

Cambia tutto un'altra volta, Scartezzini impenna

È la serata dell’ennesimo ribaltone, ancora una volta completamente inaspettato. Mathias Guillemette, dopo aver sorpreso un po’ tutti a Berlino ed essersi confermato a Parigi come uno dei più forti nell’Eliminazione, cede la maglia di leader a Claudio Imhof, lo svizzero, nuovo padrone senza aver mai vinto una gara nelle prime tre tappe. Più in generale, comunque, la classifica rimane cortissima, con Sebastian Mora terzo e Mark Stewart quarto. Grossa impennata per Michele Scartezzini, che si conferma il miglior italiano e risale al sesto posto nella generale grazie alla sua costanza. Promosso anche Matteo Donegà, da podio nello Scratch e anche lui in positivo con l’undicesimo posto nella generale. Per essere un debuttante non c’è male.

Wood vince l'eliminazione, Scartezzini migliore degli italiani

Classifica (primi 5 posti + italiani)

CICLISTA PUNTI 1. Imhof 80 2. Guillemette 74 3. Mora 71 4. Stewart 68 5. Wood 60 6. SCARTEZZINI 60 11. DONEGÀ 38

Mora vince lo scratch ma bravi azzurri: Donegà 3°, Scartezzini 4°

Sempre e solo la coppia Lavreysen-Botticher

Tra poco il report completo...

Classifica (primi 5 posti)

CICLISTA PUNTI 1. Lavreysen 111 2. Richardson 109 3. Bötticher 86 4. Ramirez 52 5. Quintero 52

Lavreysen is back: battuto Richardson nella finale della sprint

Gros devastante, ancora in difficoltà Miriam Vece

Tra poco il report completo...

Classifica (primi 5 posti + italiani)

CICLISTA PUNTI 1. Gros 83 2. Bayona 74 3. Mitchell 73 4. Braspennincx 69 5. Starikova 56 15. VECE 20

Van der Peet vince il Keirin, buon secondo posto per Mathilde Gros

Equilibrio totale Archibald-Valente. Italia promossa a metà

Sempre loro due, solo loro due. Ormai sta diventando quasi noioso da annotare, ma con atlete di questo calibro non potrebbe essere altrimenti. Katie Archibald e Jennifer Valente infuocano anche il velodromo di Parigi, mantenendo sempre alto il filo della tensione tra Scratch ed Eliminazione. Nella prima gara vince a sorpresa la britannica Lewis con una fuga da lontano, ma la scozzese e l’americana sono seconda e terza. Nella seconda invece Katie fa la voce grossa, firmando la tripletta nella competizione, ma Jennifer è comunque seconda e ancora leader di un punto. Per l’Italia bene Silvia Zanardi, che reagisce alla caduta dello Scratch e chiude quarta nell’Eliminazione, mentre per Rachele Barbieri è una serata da dimenticare: 11a nell’Eliminazione e declassata nello Scratch per aver provocato la caduta che ha coinvolto anche Zanardi.

Barbieri retrocessa al 15° posto, Zanardi a terra. Lo Scratch è di Lewis

Classifica (primi 5 posti + italiani)

CICLISTA PUNTI 1. Valente 98 2. Archibald 97 3. Williams 63 4. Coles-Lyster 62 5. Stenberg 58 9. BARBIERI 38 11. ZANARDI 35

Che risposta di Zanardi, è 4a nell'Eliminazione. Vince la solita Archibald

Rivivi le emozioni della terza tappa della Uci Track Champions League

Premium Ciclismo su pista UCI Track Champions League 04:14:59 Replica

Berlin Friedrich: "Non posso continuare, il mio corpo ha detto stop" 19/11/2022 ALLE 19:57