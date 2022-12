Triplice fischio, la seconda stagione della Uci Track Champions League è ufficialmente finita. La nuovissima competizione su pista trova il suo epilogo al Lee Valley VeloPark di Londra, esattamente come un anno fa. È stata un’edizione piuttosto emozionante, in cui il format si è confermato molto spettacolare durante tutte e cinque le tappe (una in più del 2021, dove per via del covid furono ridotte a quattro). A trionfare, nelle rispettive categorie, sono stati Jennifer Valente (USA), Claudio Imhof (Svizzera), Matthew Richardson (Australia) e Mathilde Gros (Francia). L’americana, nell’Endurance femminile, ha spodestato Katie Archibald con una costanza quasi spaventosa, mentre nel maschile lo svizzero ha chiuso al comando senza successi di tappa con gli stessi punti di Sebastian Mora: a fare la differenza è stato l’ultimo piazzamento. Nella velocità maschile clamoroso upset con Richardson capace di stendere Lavreysen, mentre nel femminile la nuova regina si chiama Mathilde Gros. Tra gli italiani il miglior risultato è arrivato da Rachele Barbieri, settima nell’Endurance maschile, mentre Silvia Zanardi non è andata oltre il 12° posto. Scartezzini chiude nono, Donegà 12° e Miriam Vece 14° nella sprint League femminile.

Ad

Richardson piglia tutto: Keirin e classifica generale!

UCI Champions League Richardson batte tutti nel Keirin e poi... vomita! Sforzo disumano UN GIORNO FA

Finale pazzesco, la classifica è di Imhof

Assurdo finale nell’Endurance maschile, assurdo! Sebastian Mora e Claudio Imhof arrivano a pari punti, ma a spuntarla è lo svizzero grazie al miglior piazzamento nell’ultima gara. Dopo uno Scratch interlocutorio, vinto da Stewart, nell’Elimination succede di tutto. Gli inglesi provano a forzare la mano per soverchiare l’ordine, ma alla fine della gara resiste solo Wood, che vince con merito. Alle sue spalle Guillemette crolla, Sebastian Mora viene eliminato da un grandioso Buchli e Imhof, con il suo secondo posto, porta a casa la maglia di leader e il trofeo. Successo che fotografa perfettamente la costanza: lo svizzero è riuscito a primeggiare senza vincere alcuna gara. Migliore degli italiani Scartezzini al nono posto, mentre Matteo Donegà chiude 12°.

Classifica (primi 5 posti + italiani)

CICLISTA PUNTI 1. Imhof 125 2. Mora 125 3. Stewart 115 4. Wood 112 5. Guillemette 107 9. SCARTEZZINI 83 12. DONEGÀ 49

Wood vince l'eliminazione, Scartezzini ottimo quinto posto

Valente batte Archibald, italiane in agrodolce

Jennifer Valente è la nuova campionessa dell’Endurance League femminile. L’americana vince la classifica correndo in maniera ottimale, quasi scientifica. Nello Scratch chiude sui tentativi di Archibald e poi lascia andare via la fuga, permettendo un clamoroso successo di tappa a Chloe Moran, mentre nell’Elimination tiene duro fino alla fine e con il secondo posto alle spalle della stessa Archibald sigilla la classifica con autorità. Per lei è un successo importante, all’esordio e in casa della sua rivale. In casa Italia, alla fine del percorso, c’è la sufficienza. Rachele Barbieri chiude settima, con un po’ di amaro in bocca per i tanti su e giù, mentre Silvia Zanardi è dodicesima. Non c’è male, ma si poteva fare un po’ di più.

Classifica (primi 5 posti + italiani)

CICLISTA PUNTI 1. Valente 161 2. Archibald 158 3. Coles-Lyster 110 4. Stenberg 110 5. Williams 95 7. BARBIERI 85 12. ZANARDI 58

Archibald prende l'eliminazione, Valente la classifica generale

Mathilde Gros è la nuova regina, Vece chiude 14esima

No Friedrich? No Hinze? No problem! È Mathilde Gros la nuova regina della velocità al femminile. La francese, fresca di titolo di campionessa del mondo, riesce a conquistare la maglia azzurra di leader con una prova Sprint molto solida, che ha fatto seguito ad un Keirin un po’ zoppicante. Sì, dopo il sesto posto nella gara vinta da Martha Bayona serviva una dimostrazione di carattere, e Mathilde l’ha fornita. Primo posto, Mitchell distanziata e un finale di stagione assolutamente da incorniciare per lei. Da dimenticare invece la Champions di Miriam Vece, che non è mai riuscita ad esprimersi e ha chiuso al 14° posto. Speriamo che almeno sia stato un buon allenamento in vista degli europei di febbraio.

Classifica (primi 5 posti + italiani)

CICLISTA PUNTI 1. Gros 140 2. Mitchell 127 3. Braspennincx 122 4. Bayona 120 5. van der Peet 106 14. VECE 33

A Bayona il Keirin femminile, Mathilde Gros è "solo" sesta

Richardson toglie lo scettro al principe Lavreysen

Tra poco il report completo...

Classifica (primi 5 posti)

CICLISTA PUNTI 1. Richardson 183 2. Lavreysen 181 3. Botticher 136 4. Quintero 92 5. Ramirez 89

Vince Lavreysen contro Richardson, ma che finale nella sprint!

Rivivi le emozioni dell'ultima tappa della Uci Track Champions League

Premium Ciclismo su pista UCI Track Champions League 19:30-23:45 Live

UCI Track Champions League Richardson piglia tutto: Keirin e classifica generale! 21 MINUTI FA