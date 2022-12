Richardson completa la rimonta su Lavreysen e mette la freccia. Decisivo il Keirin per l’australiano, Mathilde Gros non chiude la classifica e In casa Italia il voto è un sei stiracchiato: La prima tappa di Londra porta con sé un sorpasso pesante e lascia aperti tutti i discorsi. Nella Sprint League maschilee mette la freccia. Decisivo il Keirin per l’australiano, che vince con merito e stacca nettamente l’olandese , addirittura quarto all’arrivo. Poi Harrie si vendica con gli interessi nella Sprint, ma ora il classe 1997 di Maidstone guida con due punti di vantaggio. Nell’Endurance femminile Archibald prova la stessa identica mossa, ma complice un Elimination race da dimenticare (7° posto) la leadership rimane sulle spalle di Jennifer Valente, bravissima a trovare la prima vittoria in questa competizione proprio dopo il KO di Katie. Nella sprint League femminilenon chiude la classifica e vede Kelsey Mitchell rientrare a -9 : anche in questo caso la differenza la gioca il Keirin, con la francese sesta al traguardo e la canadese seconda. Mentre nell’Endurance maschile Mora e Imhof in sostanza si equivalgono e inizieranno la serata conclusiva di domani con lo stesso punteggio. Barbieri e Zanardi alzano la voce nell’Elimination , chiudendo quarta e sesta, ma sono gli unici due squilli. Vece è ancora in ritardo di condizione, Donegà e Scartezzini deludono le aspettative. Soprattutto il veronese.

Mora e Imhof per il successo, crollano gli italiani

Serata rivelatrice la prima a Londra, con la classifica che prende una forma (quasi) definitiva. A giocarsi il successo, probabilmente, saranno Claudio Imhof e Sebastian Mora. Lo svizzero e lo spagnolo si dimostrano i più costanti, portando a casa risultati pesanti in entrambe le gare. Ora sono appaiati a quota 99, nonostante i successi di serata vadano a Perrett e Hoover. Appena dietro la coppia europea in classifica c’è Mathias Guillemette, che a fronte di un’Eliminazione da urlo (2°) continua a faticare nello Scratch e scende al terzo posto, mentre Stewart e Wood si confermano quarto e quinto. Tappa difficile per entrambi gli italiani: Scartezzini non va oltre il nono nell’Eliminazione, mentre Donegà non riesce nemmeno ad inserirsi nei 10.

Classifica (primi 5 posti + italiani)

CICLISTA PUNTI 1. Imhof 99 2. Mora 99 3. Guillemette 93 4. Stewart 87 5. Wood 77 8. SCARTEZZINI 72 13. DONEGÀ 43

Perrett vince lo scratch, Scartezzini migliore degli italiani: 11°

Valente ricaccia indietro Archibald, Barbieri e Zanardi aggiustano il tiro

Archibald tenta la stessa mossa di Richardson su Lavreysen, ma a differenza dell’australiano non va a buon fine. La britannica inizia la serata balzando al comando della classifica grazie allo Scratch, in cui si dimostra perfettamente a suo agio con il secondo posto, poi però sbaglia tutto nell’Elimination Race e lascia a campo a Jennifer Valente, che alla quarta tappa trova finalmente la prima vittoria in questa stagione di Uci Track Champions League. In casa Italia bel ruggito di Rachele Barbieri e Silvia Zanardi: dopo uno scratch comunque deludente, le due emiliane si rifanno con gli interessi e chiudono quarta e sesta nell’Elimination, aggiustando la classifica in vista dell’ultima serata di sabato. Obiettivo top5 e top10.

Classifica (primi 5 posti + italiani)

CICLISTA PUNTI 1. Valente 131 2. Archibald 123 3. Stenberg 89 4. Coles-Lyster 84 5. Williams 79 7. BARBIERI 68 12. ZANARDI 45

Fuga vincente di Kay nello Scratch, Barbieri chiude all'ottavo posto

Mitchell ruba un punto a Gros, Vece ancora dietro

Sembrava tutto apparecchiato per Mathilde Gros, invece la campionessa del mondo non chiude il conteggio e vede Kelsey Mitchell rientrare a -9. Tutto gira intorno alle due finali: nella prima gara la transalpina sbaglia la strategia e viene beffata da Olena Starikova, mentre nel Keirin arriva con il serbatoio vuoto e chiude addirittura sesta, lasciando spazio appunto a Mitchell e alla vincitrice Steffie van der Peet. Per i colori azzurri ancora in difficoltà Miriam Vece, che rosicchia un’altra posizione in classifica ma non riesce a conquistare la finale in nessuna delle due specialità.

Classifica (primi 5 posti + italiani)

CICLISTA PUNTI 1. Gros 110 2. Mitchell 101 3. Braspennincx 95 4. van der Peet 89 5. Bayona 85 14. VECE 26

Il risultato che non ti aspetti: Starikova batte Gros nella Sprint

Sorpasso compiuto: Richardson è il nuovo leader

Classifica (primi 5 posti)

CICLISTA PUNTI 1. Richardson 146 2. Lavreysen 144 3. Botticher 108 4. Ramirez 78 5. Quintero 73

Crollo Lavreysen nel Keirin, è quarto! Vince il solito Richardson

