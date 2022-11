Ciclismo su Pista

Uci Track Champions League 2022 - Caduta paurosa nello scratch, si salvano gli italiani Scartezzini e Donegà

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - La UCI Track Champions League si sposta a Berlino per la seconda tappa. Durante lo scratch c’è stata una caduta che ha coinvolto parecchi corridori, per fortuna tra questi non c’erano Michele Scartezzini e Matteo Donegà che poi ha chiuso in terza posizione. La UCI Track Champions League è su Discovery Plus.

