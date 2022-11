Ciclismo su Pista

Uci Track Champions League 2022 - Che autorevolezza Bibic, domina l'eliminazione: Italia così così

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - La UCI Track Champions League si sposta a Berlino per la seconda tappa. È tempo dello scratch maschile, vinto da Bibic. Matteo Donegà che esce subito di scena, resiste un po’ di più Michele Scartezzini ma non basta per il podio, è 6°. La UCI Track Champions League è su Discovery Plus.

00:00:35, un' ora fa