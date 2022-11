Ciclismo su Pista

Uci Track Champions League 2022 - Che risposta di Zanardi, è 4a nell'Eliminazione. Vince la solita Katie Archibald

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - 3a tappa della UCI Track Champions League a Parigi, si iniziano a delineare le classifiche in vista del round finale di Londra. Importante prova nell’eliminazione per Silvia Zanardi che chiude al 4° posto, vince Archibald su Valente. La UCI Track Champions League è su Discovery Plus.

00:02:17, un' ora fa