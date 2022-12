Ciclismo su Pista

Uci Track Champions League 2022 - Fuga vincente di Kay nello Scratch, Rachele Barbieri chiude all'ottavo posto

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - Emily Kay coglie l’attimo fungente e vince lo Scratch femminile in solitaria. Secondo posto per Katie Archibald, che balza in testa alla classifica, terzo per Stenberg e quarto per Jennifer Valente. Solo ottava Rachele Barbieri, mentre sprofonda al 15° posto Silvia Zanardi.

00:02:21, un' ora fa