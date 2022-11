Ciclismo su Pista

Uci Track Champions League 2022 - Il riscatto di Rachele Barbieri, è quarta nell'eliminazione

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - La UCI Track Champions League si sposta a Berlino per la seconda tappa. Brava Rachele Barbieri che chiude al 4° posto l’eliminazione. In realtà l’azzurra era riuscita a rimanere nelle prime tre posizioni ma è stata declassata dalla giuria. Un buon quarto posto comunque per Rachele. La UCI Track Champions League è su Discovery Plus.

00:00:39, 20 minuti fa