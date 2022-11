Ciclismo su Pista

Uci Track Champions League 2022 - Kelsey Mitchell vince il Keirin di "corto muso" su Martha Bayona

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - La UCI Track Champions League si sposta a Berlino per la seconda tappa. Kelsey Mitchell, campionessa Olimpica a Tokyo 2020, torna al successo anche in Champions battendo Bayona nel Keirin. La UCI Track Champions League è su Discovery Plus.

00:01:17, 21 minuti fa