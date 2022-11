Ciclismo su Pista

Uci Track Champions League 2022 - Lavreysen is back: battuto Matthew Richardson nella finale della sprint

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - 3a tappa della UCI Track Champions League a Parigi, si iniziano a delineare le classifiche in vista del round finale di Londra. Questa volta Lavreysen non si batte: Richardon ci prova ma il campione del mondo ha il piglio giusto a Parigi e fa suo lo sprint. La UCI Track Champions League è su Discovery Plus.

00:01:26, 8 minuti fa