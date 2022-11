Questa sera, 19 novembre, i ciclisti della UCI Track Champions League saranno di scena a Berlino per la seconda tappa dell’evento. È la prima volta nella UCI TCL per la capitale tedesca, che farà da apripista alle ultime tre tappe di Parigi - il 26 novembre - e Londra - il 2 e 3 dicembre. Dopo la straordinaria opening-evening di Maiorca , in Spagna, le maglie blu che contraddistinguono i leader hanno finalmente trovato i loro primi padroni. Harrie Lavreysen (Olanda) controlla la Sprint League maschile, grazie alla vittoria nel Keirin, mentre Shanne Braspennincx (Olanda) è al primo posto della Sprint League femminile. Nell’Endurance, invece, grazie al loro debutto entusiasmante, Mark Stewart (Gran Bretagna) e Jennifer Valente (USA) hanno preso il comando della classifica maschile e femminile. Se tutto questo non bastasse per collegarsi su Discovery+ , tra poco scenderanno in pista cinque padroni di casa pronti a infiammare il pubblico: Stefan Bötticher, Lea Friedrich, Pauline Grabosch, Moritz Malcharek e Lea Teutenberg. Sophie Capewell (Gran Bretagna), invece, ha dovuto abbondonare la competizione a causa di un infortunio.