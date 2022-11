Ciclismo su Pista

Uci Track Champions League 2022 - Mathilde Gros chiude con il botto: il Keirin parla ancora francese

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - La UCI Track Champions League si sposta a Berlino per la seconda tappa. Ultima gara della serata, vince Mathilde Gros, a Berlino come a Mallorca, il Keirin è suo. La UCI Track Champions League è su Discovery Plus.

00:01:46, un' ora fa