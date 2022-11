Ciclismo su Pista

Uci Track Champions League 2022 - Matt Richardson è una minaccia concreta: Lavreysen ancora KO nella Sprint

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - La UCI Track Champions League si sposta a Berlino per la seconda tappa. Ancora nulla da fare per Lavreysen battuto da Matthew Richardson nello sprint, come Maiorca anche Berlino. Cosa succederà alla prossima? La UCI Track Champions League è su Discovery Plus.

00:01:38, un' ora fa