Ciclismo su Pista

Uci Track Champions League 2022 - Matthew Richardson-Harrie Lavreysen 1-1: l'australiano si prende il Keirin

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - 3a tappa della UCI Track Champions League a Parigi, si iniziano a delineare le classifiche in vista del round finale di Londra. Si rinnova la sfida Lavreysen vs Richardson e questa volta vince l’australiano che si prende il successo nel Keirin di Parigi, 1-1 col campione del mondo. La UCI Track Champions League è su Discovery Plus.

00:01:46, 20 minuti fa