Ciclismo su Pista

Uci Track Champions League 2022 - Un Lavreysen rabbioso concede il bis: il Keirin è suo. Richardson secondo

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - La UCI Track Champions League si sposta a Berlino per la seconda tappa. Nella finale del Keirin maschile non ce n’è per nessuno: vince Harrie Lavreysen di rabbia e grinta e consolida la leadership della classifica sprint. La UCI Track Champions League è su Discovery Plus.

00:01:33, un' ora fa