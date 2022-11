Ciclismo su Pista

Uci Track Champions League - Katie Archibald vince lo scrach: malissimo Zanardi e Barbieri in fondo alla classifica

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - La UCI Track Champions League si sposta a Berlino per la seconda tappa. Tocca allo Scratch con Katie Archibald che vuole vincere per prendere punti per la classifica generale, detto fatto: la vittoria è sua. La UCI Track Champions League è su Discovery Plus.

00:00:55, 37 minuti fa