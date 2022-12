Milano, 1° dicembre 2022 – La seconda edizione dell’UCI Track Champions League prodotta da Warner Bros. Discovery Sports si chiude venerdì 2 e sabato 3 dicembre in diretta dal Lee Valley VeloPark di Londra alle 19:30 su Eurosport 1 e discovery+. Col suo format spettacolare di gare Sprint (Sprint e Keirin) ed Endurance (Eliminazione e Scratch), l’UCI Track Champions League ha riunito per il secondo anno i migliori pistard del mondo per un mese intensissimo di ciclismo su pista nei velodromi di Maiorca, Berlino e Saint-Quentin-en-Yvelines.

A Londra si giocheranno il titolo Mathilde Gros e Kelsey Mitchell e Harrie Lavreysen e Matthew Richardson nelle Sprint League, mentre Jennifer Valente e la campionessa in carica Katie Archibald (staccate di un punto) si sono rivelate di un altro pianeta in Endurance femminile tra Scratch ed Eliminazione.

Ad

L’Endurance maschile è invece fin dalla vigilia di Champions League la categoria più bilanciata, con 6 pistard racchiusi in 20 punti e fra loro Michele Scartezzini. Con lui, l’Italia ha riproposto per la seconda edizione di UCI Track Champions League la sprinter Miriam Vece e la giovane Silvia Zanardi, che agli Europei di Monaco 2022 s’è imposta nell’Americana con Rachele Barbieri. E proprio lei, Rachele Barbieri ha debuttato all’UCI Track Champions League nell’anno migliore della sua carriera, detentrice dell’Omnium europeo e argento iridato nell’Eliminazione. Fra gli italiani s’è poi distinto il giovane Matteo Donegà che - specialista della corsa a punti di cui è stato argento europeo in tutte le categorie - ha centrato due terzi posti in Endurance.

UCI Track Champions League Scartezzini vuole chiudere in bellezza: "La condizione c'è, punto alla top5" 2 ORE FA

Prodotta da Warner Bros. Discovery Sports con l’abolizione di ogni differenza di genere fra gare e montepremi, 25 nazioni rappresentate nelle categorie Sprint ed Endurance, 60 titoli mondiali e 19 medaglie olimpiche di cui 14 ori, l’UCI Track Champions League di quest’anno ha ridisegnato le nuove frontiere di un ciclismo sempre più globalizzato.

Per ogni tappa di Champions League è prevista mezzora di preview on site e approfondimento dopo gara con due Sir che sono miti senza tempo del ciclismo su pista: i pluricampioni olimpici Chris Hoy e Bradley Wiggins. L’UCI Track Champions League di Warner Bros. Discovery è stata impreziosita su tutti i canali e le piattaforme da Back on Track, la docuserie dietro le quinte dei pistard protagonisti della prima edizione in streaming su discovery+ e GCN+.

Il meglio della tappa di Saint-Quentin-en-Yvelines: gli highlights in 3'

UCI Track Champions League I 5 motivi per vedere le due tappe di Londra: è la resa dei conti IERI ALLE 12:03