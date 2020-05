15enne indiana percorre 1.200 km in bici per riportare il papà a casa: ora la nazionale la chiama

La giovane Jyoti Kumari ha ricevuto l'offerta di una borsa di studio dalla nazionale di ciclismo indiana dopo aver percorso 1.200 km su un mezzo di seconda mano per riportare a casa il papà infortunatosi durante il lockdown in India. "Se ha percorso quella distanza ha grandi doti di resistenza e forza fisica", spiega il presidente della federciclismo, alla ricerca di talenti da coltivare.

Durante il lockdown reso necessario anche in India per contenere la pandemia di coronavirus, la 15enne Jyoti Kumari è rimasta isolata col papà nella città di Gurugram, a 1.200 km da casa. Quando l'uomo si è infortunato rimanendo così impossibilitato a svolgere il proprio lavoro, il conducente di risciò, alla ragazza è rimasta soltanto una possibilità: ritornare a casa in qualsiasi modo, utilizzando anche un mezzo di fortuna.

L'impresa: 1.200 km in una settimana, con tappe superiori ai 100 km al giorno

Kumari ha recuperato una bicicletta di seconda mano, ha fatto accomodare il papà sul portapacchi posteriore, e ha pedalato per una settimana, coprendo la gigantesca distanza con tappe superiori ai 100 km al giorno. Il suo viaggio non è passato inosservato agli occhi della Federazione ciclistica indiana, e la ragazza ha immediatamente ricevuto l'offerta per una borsa di studio per la National Cycling Academy di Nuova Delhi, dove avrà la possibilità di allenarsi con prospetti della sua età e proseguire un percorso di studi personalizzato. Kumari, all'ultimo anno di scuola media, non ha mai realmente corso in bicicletta, ma la Federazione è convinta di avere tra le mani una potenziale futura stella del ciclismo: se i test preliminari fossero buoni e Kumari decidesse di accettare intraprendendo una carriera da ciclista professionista, le sue prospettive di vita cambierebbero in maniera radicale.

Il presidente: "Ha sicuramente grandi qualità di forza e resistenza fisica"

"Le abbiamo parlato anche questa mattina - ha raccontato Onkar Singh, il presidente della federciclismo indiana -, e le abbiamo detto che la aspettiamo il prossimo mese a Nuova Delhi, quando le restrizioni del lockdown saranno alleggerite. Pagheremo tutte le spese di viaggio e alloggio, comprese quelle per eventuali accompagnatori. Siamo sicuri che in lei ci sia qualcosa. Percorrere 1.200 km non è da tutti, ha sicuramente grandi qualità di forza e resistenza fisica. La sottoporremo a una serie di test computerizzati per capire se soddisfa alcuni parametri fisici di base e, in caso positivo, potrà entrare a far parte dell'accademia: potrà allenarsi e continuare a studiare senza spendere nulla. Abbiamo già una decina di ragazzi della sua stessa età tra i nostri prospetti e vogliamo continuare a coltivare talenti di questo tipo".

