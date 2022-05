Ciclismo

4 jours de Dunkerque - È tornato il Principe Filippo: Philippe Gilbert hurrà 967 giorni dopo l'ultima volta

4 JOURS DE DUNKERQUE - Non vinceva dal settembre 2019. Era alla Vuelta e si stava preparando per il Mondiale che aveva messo nel mirino. Da allora, però, il nulla e non a caso Philippe Gilbert ha deciso di chiudere la sua carriera a fine stagione. Però, il corridore della Lotto Soudal ha ancora qualche freccia da scoccare. Che vittoria a Mont-Saint-Éloi su Tesson e Simon.

00:02:20, 2 ore fa