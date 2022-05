4 Jours de Dunkerque

Philippe Gilbert e siamo tutti un po' felici per il Principe Filippo che non alzava le braccia al cielo È un giorno di festa per il mondo del ciclismo. Vincee siamo tutti un po' felici per ilche non alzava le braccia al cielo dal lontano 11 settembre 2019 , quando fece doppietta alla Vuelta e si preparava per il Mondiale. Ormai una vita fa, considerando che Gilbert è alla sua ultima stagione in carriera e ha già salutato Parigi-Roubaix e poi anche la Liegi-Bastogne-Liegi . Non sarà però l'ultima vittoria della carriera, ha promesso il corridore della Lotto Soudal che, visto la vittoria e gli abbuoni di oggi, punta anche alla classifica generale di questa 4 giorni di Dunkerque.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Philippe Gilbert 4h22'14'' 2. Jason Tesson st 3. Julien Simon st 4. Pierre Barbier st 5. Hugo Hofstetter st 6. Clément Russo st 7. Baptiste Planckaert st 8. Lionel Taminiaux st 9. Marc Sarreau st 10. Benjamin Thomas st

Gilbert: "L'ultima vittoria della mia carriera? Non direi..."

3 in fuga

La fuga di giornata parte dopo 5 km di corsa, con l'azione di Colman (Sport Vlaanderen-Baloise) e Besson (Nice Métropole) che vengono poi raggiunti da Leroux (Go Sport-Roubaix) sul secondo GPM di giornata. La prima parte di corsa si sviluppa proprio in questo senso, con Colman che cerca più punti possibili sui tanti GPM disseminati lungo il percorso. I tre accumulano più di due minuti di vantaggio, ma a controllare in gruppo c'è l'Arkéa Samsic di Hugo Hofstetter che punta tanto alla volata di Mont-Saint-Éloi.

L'Arkéa Samsic controlla

Ai -23 dal traguardo, ecco partire un drappello di inseguitori prima dell'inizio del circuito finale. Ci provano Delettre (Cofidis) e Kron (Lotto Soudal), ma Ledanois - proprio dell'Arkéa Samsic - li va a riprendere. Azione che, inevitabilmente, porta il gruppo ad accelerare ancor di più per riacciuffare la fuga. C'è da registrare qualche caduta, come quella capitata a Tesson, leader della generale. Nessuno l'aspetta, ma il corridore della St Michel-Auber93 riesce comunque a rimontare in sella e a riaccordarsi al gruppo nonostante la brutta botta sullo sterrato.

"Gli è scoppiata la ruota anteriore": Tesson buca e poi vola a terra sullo sterrato

Fuga ripresa, poi ci pensa Gilbert

Fuga ripresa ai -6 dal traguardo e cominciano già i primi movimenti per impostare la volata. C'è l'Arkéa Samsic di Hofstetter, ma c'è anche la Lotto Soudal con Gilbert che vuole provarci dopo l'addio di De Lie caduto nella giornata precedente. Si preparano anche i TotalEnergies per Simon, i B/B Hotels per Barbier, gli Alpecin Fenix per Taminiaux e gli Intermarché-Wanty Gobert per Planckaert. Ma sull'arrivo in leggera salita di Mont-Saint-Éloi, lo scatto buono è quello di Gilbert che vince quasi per distacco ritrovando una vittoria che mancava da quasi tre anni.

