Ciclismo

4 Jours de Dunkerque, Taminiaux batte Aniolkowski, ma non se ne accorge neanche e gli fa i complimenti: rivivi la volata

4 JOURS DE DUNKERQUE - Gironata fortunata per i colori dell'Alpecin Fenix. Se van der Poel ha fatto sua la prima tappa del Giro d'Italia, il compagno di squadra Lionel Taminiaux ha centrato la sua seconda vittoria in carriera. Il corridore belga ha infatti conquistato la tappa di Aire-sur-la-Lys battendo al fotofinish Aniolkowski e non se n'era neanche accorto.

00:02:57, un' ora fa