Bernard Hinault e Greg LeMond, che quasi quaranta anni fa duellarono sulle rampe dell'Alpe d'Huez. Una storia dedicata a un duello tra i più appassionanti di sempre. In occasione della 109esima edizione del Tour de France , in onda in questo periodo sui canali Eurosport e Discovery+, "The Power of Sport" ( in esclusiva sui canali e sulle piattaforme di Warner Bros. Discovery ) ripercorre la sfida tra, che quasi quaranta anni fa duellarono sulle rampe dell'Alpe d'Huez.

Con i suoi 21 tornati e i quasi 14km, l’Alpe d’Huez è una delle salite più dure e iconiche di tutto il ciclismo mondiale. È il test definitivo per i pretendenti al Tour de France: chi vince su quella montagna mitica è destinato a prendersi la vittoria finale. Nel 1986, proprio l’Alpe d’Huez, fu teatro di una battaglia epica, che ancora oggi rimane nel cuore e nella testa dei tanti appassionati.

La vittoria di Hinault e il patto

La storia parte nel 1985, quando Bernard Hinault vinse per la quinta volta la maglia gialla con l’aiuto dell’emergente Greg LeMond: il primo vero fuoriclasse proveniente dagli Stati Uniti. Le Blaireau - il tasso, soprannome di Hinault - sul traguardo di Parigi riuscì a staccare proprio il compagno di squadra e Stephen Roche, poi vincitore nel 1987. Il patto, nella squadra francese di Bernard Tapie, era il seguente: LeMond aiuta Hinault nel 1985 e Hinault ricambia il favore nel 1986. L’avidità, però, gioca brutti scherzi, specialmente se di mezzo c’è un corridore che è troppo abituato a vincere per potersi accontentare di fare il gregario. Al Tour del 1986, con LeMond capitano e una tensione che si taglia con il coltello, Hinault prende la maglia gialla sui Pirenei e la indossa fino ai piedi delle Alpi. A quel punto, l’americano, tanto spiazzato quanto infuriato, vince a Serre-Chevalier e strappa il segno del primato delle spalle del compagno di squadra.

Il duello sull’Alpe

Il giorno dopo si arriva alla Montagna Sacra del Tour, l’Alpe d’Huez. Su per i tornanti appare chiaro che i due giganti della bici non hanno rivali. Hinault vorrebbe fare di più, ma LeMond è troppo superiore. A 500 metri dal traguardo, con un vantaggio abissale sul resto del gruppo, LeMond affianca Hinault, abbracciandolo e sussurrandogli qualcosa. Sul traguardo i due arrivano mano nella mano, con Blaireau che varca la linea per primo e Greg sempre più in giallo: a te l’ultima vittoria di tappa al Tour della carriera e a me il primo successo a Parigi. Pace fatta e trionfo del rispetto sulla rivalità. Nella cronometro prima della passerella di Parigi, nonostante una caduta e la perdita di quasi un minuto, LeMond mantiene il primato. Il sogno del ragazzo nato in California si è avverato.

