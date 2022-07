"The Power of Sport" (in esclusiva sui canali e sulle Una storia tutta italiana di emancipazione femminile nello sport. In occasione della 33ª edizione del Giro Donne in corso dalle strade della Sardegna fino a Padova,(in esclusiva sui canali e sulle piattaforme di Warner Bros. Discovery ) ripercorre l'impresa di Alfonsina Strada, che quasi cento anni fa scrisse la storia partecipando al Giro d'Italia insieme agli uomini.

Quello di Alfonsina Strada è considerato uno dei gesti pionieristici nel lungo cammino verso l'equità tra generi nello sport: era il 1924 e basti pensare che soltanto quattro anni dopo le donne vennero ammesse ufficialmente per la prima volta alle Olimpiadi nell'atletica leggera e nella ginnastica. È diventata la prima donna a competere in gare maschili di ciclismo come la stessa Corsa Rosa e il Lombardia. "Era il 1917 quando il mio bisnonno e Alfonsina si incontrarono al Giro di Lombardia - racconta Michela Girardengo, pronipote del leggendario Costante Girardengo, durante lo show della Warner Bros. Discovery - Si era subito interessato a questa coraggiosa ciclista, l'unica donna in un Giro altrimenti tutto al maschile". In quel periodo secondo l'opinione pubblica era considerato scandaloso vedere una donna correre in bici.

L'edizione 1924 del Giro d'Italia fu sconvolta prima ancora della partenza dalla controversia tra gli organizzatori e le squadre, che rifiutarono di partecipare lasciando ai singoli atleti di iscriversi individualmente, poiché non era stata accettata la loro richiesta di ricevere premi in denaro. Per questo motivo, considerata la scarsa partecipazione e il rischio che la corsa perdesse completamente di interesse, venne concesso ad una donna di partecipare per la prima volta al Giro d'Italia: Alfonsina Strada, che intanto aveva già preso parte a due edizioni del Giro di Lombardia (1917 e 1918), diventò così la prima donna a disputare una corsa a tappe. Finì fuori tempo massimo a cinque frazioni dalla fine: inizialmente si pensò di estrometterla per le restanti giornate, poi fu deciso di lasciarla proseguire al Giro fino all'arrivo di Milano senza tenerla in considerazione nella graduatoria finale. Una storia di grande ispirazione per tutte donne che ora hanno la fortuna di partecipare ad una corsa come il Giro Donne e un intero circuito World Tour riservato alla categoria femminile.

Vi farò vedere io se le donne non sanno stare in bicicletta come gli uomini [Alfonsina Strada]

Sulla scia della serie digital Trailblazers e del podcast RAW acclamate dalla critica, The Power of Sport è l'ultima produzione originale di Warner Bros. Discovery Sports. A cura di Buzz16, oltre alla storia di Alfonsina Strada, tra gli altri temi del nono episodio spazio alla partenza del Tour de France 2022 dalla Danimarca e al campione di motocross sloveno Tim Gajser.

L'appuntamento con la puntate integrale di The Power of Sport è per questo mercoledì, 6 luglio, alle 19:30 su Eurosport 1. Puntata che, oltre al tema di Alfonsina Strada vedrà anche altre storie imperdibili raccontate nel nostro appuntamento settimanale come Tim Gajser, pilota di motocross, o come il Kosovo sia diventata la patria del judo a livello internazionale. E molto altro...

