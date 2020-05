Adam Yates in esclusiva a Eurosport: "Si vede la luce in fondo al tunnel, non vedo l'ora di tornare"

JEBEL HAFEET, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 27: Adam Yates of The United Kingdom and Team Mitchelton - Scott Red Leader Jersey / during the 6th UAE Tour 2020, Stage 5 a 162km stage from Al Ain to Jebel Hafeet 1033m / #UCIWT / #UAETour / @uae_tour / on F

Prima della terza prova dello Zwift Tour for All, Adam Yates ci ha concesso un'intervista breve dove ci ha spiegato il suo stato d'animo delle ultime settimane: dal dispiacere di non potersi allenare e, di fatti, non lavorare, alla speranza che si possa tornare presto a correre anche se Yates predica calma. Abbiamo vinto? C'è ancora da aspettare...

Anche Adam Yates è entrato a far parte della squadra dello Zwfit Tour for All, chiamato dalla Mitchelton Scott a partire dalla 3a tappa nel circuito, virtuale, di Watopia. Nel percorso 'di fantasia', il britannico ha fatto vedere una buona condizione fisica e si è piazzato al 6° posto al suo debutto. Anche Yates, 4° al Tour de France 2016 e 9° al Giro d'Italia 2017, ha fatto la sua 'scampagnata' nel mondo del virtuale, ma spera ovviamente di poter riprendere le corse su strada.

Notizia delle ultime ore, l'ufficializzazione del nuovo calendario da parte dell'UCI, con prima gara il 1° agosto con le Strade Bianche. Adam Yates è felice per questa comunicazione, ma pensa ci sia ancora molto strada da fare per capire se e quando tornare alla 'normalità'.

È interessante. Speriamo di poter correre entro la fine dell'anno, ma penso che abbiamo ancora molto da fare prima che ciò possa accadere. Come abbiamo visto nelle ultime due settimane e negli ultimi due mesi, non si sa mai cosa potrà succede. C'è la sensazione di vedere la luce alla fine del tunnel, ma immagino che dovremo aspettare e vedere cosa succede prima di pensare di aver vinto

Una delle cose più difficili di questo periodo? Andare avanti senza riuscire a porsi degli obiettivi ha aggiunto Adam Yates.

È una situazione strana per tutti noi. È lo stesso per tutti noi. Nel corso degli anni, abbiamo sempre avuto un obiettivo o qualcosa per cui allenarci. Per molti di noi, da molto tempo ormai, non abbiamo un vero obiettivo da inseguire. È stato complicato, ma penso di esserci riuscito abbastanza bene ora e spero di poter correre di nuovo

E soprattutto non poter sfruttare la sua grande condizione fisica. All'inizio della stagione, Adam Yates aveva dato grande prova di sé...

È una di quelle cose che dicevo prima. All'UAE Tour ero in grande forma, era la prima gara in un blocco che stavo per fare. Avevo un grande programma e sì, è un peccato, ma alla fine ci sono cose più importanti in corso nel mondo. È una di quelle cose

