La vittoria sullo Zoncolan all'ultimo Giro d'Italia non poteva essere l'unico sigillo di. Il nuovo prospetto del ciclismo italiano, lanciato dacon la sua Eolo Kometa , trova un altro successo d'autore all'. Non per aver sbaragliato chissà quale concorrenza, ma per una capacità di gestione sull'ultima salita da corridore di grande esperienza. Fortunato non risponde ai primi attacchi di, leader dell'Astana, partito da lontanissimo, va su del suo passo prima di rientrare sulla coppia della squadra kazaka (Kudus e Pronskiy). Ci sono anchee i suoi, ma negli ultimi 3 km è proprio Fortunato ad averne di più e ad arrivare lassù in cima, sfruttando la sua maggiore costanza. Kudus si mangia le mani, forse il suo motore era più rifornito, ma la condotta di corsa dell'ha lasciato a desiderare e si sono dovuti accontentare di 2° e 3° posto. Al 4° si piazza invece Giovanni Carboni. Al 10° posto, beh, un grandeche centra la sua prima top 10 stagionale. Ad agosto compierà 50 anni e non vuole perdersi l'occasione di centrare almeno una vittoria. Questa era la tappa regina, ma la frazione di dasarà comunque impegnativa a causa di. Tappa che potrà fare i danni in classifica generale, un po' come quelli che fece quella di Montalcino al Giro