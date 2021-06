Ciclismo

Ciclismo, Adriatica Ionica Race - Elia Viviani torna alla vittoria: rivivi la volata su Pacioni e Mareczko

ADRIATICA IONICA RACE - Elia Viviani conquista la prima tappa con arrivo ad Aviano con una lunga volata preparata da Davide Cimolai. Il corridore della Cofidis ha poi battuto allo sprint Davide Persico (Colpack Ballan), Luca Pacioni (Eolo Kometa) e Jakub Mareczko (Vini Zabù). In questa corsa, Viviani - come Cimolai - è però in gruppo con la squadra della Nazionale italiana di Cassani.

00:01:59, 41 minuti fa