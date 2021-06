Lorenzo Fortunato si è regalato altri giorni di gloria. Dopo il successo Eolo Kometa è riuscito a conquistare la classifica generale dell'Adriatica Ionica Race, nonostante il brivido finale Alberto Contador in ammiraglia che si è subito complimentato con la sua giovane scoperta. Dopo la vittoria sullo Zoncolan si è regalato altri giorni di gloria. Dopo il successo sulla Cima Grappa , infatti, il corridore dellaè riuscito a conquistare la classifica generale dell'Adriatica Ionica Race, nonostante il brivido finale nella tappa di Comacchio dove ha perso 3'' rispetto agli avversari. Poco male, è tutta esperienza per un futuro che potrebbe essere davvero brillante per il bolognese che è finalmente esploso in questo 2021 dopo anni che si sperava nella sua crescita definitiva. Questa volta c'era anchein ammiraglia che si è subito complimentato con la sua giovane scoperta.

Un grazie alla squadra

Sono contento, contentissimo. L’obiettivo era quello di venire a vincere una tappa e la corsa, ma ora che ci sono riuscito le gioia è tanta. Dedico questo successo alla squadra, ai miei compagni e a tutto lo staff perché siamo una famiglia più che un team. E in particolare lo dedico a Luca Wackermann che oggi è caduto. La squadra ha lavorato benissimo e io mi sono subito sentito tranquillo, è importante avere dei compagni così

I complimenti di Contador

In ammiraglia poi c’era Alberto Contador, che mi ha fatto subito i complimenti. E per me è un onore sentire queste parole da uno come lui

E ora i campionati nazionali italiani

Ho provato il percorso qualche settimana fa ed è davvero duro. Quindi… Aspettatemi

