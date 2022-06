Grande spettacolo sulle strade della Adriatica Ionica Race 2022. La seconda tappa della rassegna, giunta alla sua quarta edizione, incorona il ciclista eritreo Natnael Tesfatsion che ha preceduto all’arrivo Filippo Zana e Vadim Pronskiy. Zana, capitano della Bardiani-Faizané, conquista la vetta della classifica generale. Quattro corridori, nello specifico Santiago Umba (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Eugenio Sánchez (Equipo Kern Pharma), David Lozano (Team Novo Nordisk) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior) hanno animato la tappa sin dalle battute d’esordio venendo ripresi sulle prime rampe dell’ascesa conclusiva.

Selezione impressionante quella generata dalle pendenze del Monte Grappa, in pochi chilometri è rimasto al comando un drappello di una decina di atleti con tutti i favoriti della vigilia. Mikel Bizkarra, Luca Covili e Lorenzo Fortunato, non al massimo dopo la caduta di ieri, hanno perso contatto in vista della flamme rouge lasciando il pallino della situazione in mano a Tesfatsion, Zana, Pronskiy e Cepeda.

L’alfiere della Drone Hopper-Androni Giocattoli ha fatto valere il suo spunto in volata, assicurandosi la prima vittoria della stagione. Domani la terza tappa con partenza da Ferrara ed arrivo a Brisighella (141,3 km).

