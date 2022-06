Filippo Zana. Seconda vittoria da professionista per il corridore della Bardiani-CSF-Faizanè che già l'anno scorso si mise in mostra con un gran Tour de l'Avenir, dove aveva chiuso al 3° posto alle spalle di Johannessen e Carlos Rodríguez. Una nuova dimensione questa per Zana? Può essere: il classe '99 non è riuscito a vincere le tappe, ha fatto 2° a Monfalcone e 2° sul Tesfatsion, rivelazione di questa settimana, a testimoniare che in Eritrea c'è altro che bolle in pentola oltre a Girmay, e Pronskiy che già si era messo in mostra all'ultimo Giro d'Italia in supporto a Nibali. Delude invece Lorenzo Fortunato. Il vincitore della passata edizione, chiude solo al 7° posto con 4'26'' di ritardo da Zana. Una stagione no fin qui per il bolognese, anche se ha pesato quella caduta della prima tappa. Ultima tappa a Christian Scaroni che bissa il successo di Monfalcone. Sono tre le vittorie per la selezione azzurra di Bennati, che conta anche la Gazprom RusVelo non era niente male. L'Adriatica Ionica Race si conferma corsa a tappe per giovani italiani. Dopo il successo dell'anno passato di Lorenzo Fortunato , questa volta è il turno di. Seconda vittoria da professionista per il corridore dellache già l'anno scorso si mise in mostra con un gran Tour de l'Avenir, dove aveva chiuso al 3° posto alle spalle di Johannessen e Carlos Rodríguez. Una nuova dimensione questa per Zana? Può essere: il classe '99 non è riuscito a vincere le tappe, ha fatto 2° a Monfalcone e 2° sul Monte Grappa alle spalle di Tesfatsion , ma questo successo può essere davvero un buon punto di partenza per lui. Sul podio anche, rivelazione di questa settimana, a testimoniare che in Eritrea c'è altro che bolle in pentola oltre a Girmay, eche già si era messo in mostra all'ultimo Giro d'Italia in supporto a Nibali. Delude invece. Il vincitore della passata edizione, chiude solo al 7° posto con 4'26'' di ritardo da Zana. Una stagione no fin qui per il bolognese, anche se ha pesato quella caduta della prima tappa. Ultima tappa ache bissa il successo di Monfalcone. Sono tre le vittorie per la selezione azzurra di Bennati, che conta anche la vittoria di Carboni a Brisighella . Questanon era niente male.

Corridore Tempo 1. Filippo Zana 18h46'19'' 2. Natnael Tesfatsion +15'' 3. Vadim Pronskiy +30'' 4. Luca Covili +51'' 5. Jefferson Cepeda +1'16'' 6. Mikel Bizkarra +2'04'' 7. Lorenzo Fortunato +4'26'' 8. Edoardo Sandri +5'08'' 9. Paul Double +5'08'' 10. Paul Double +6'41'' 11. Davide Rebellin +7'54''

13 in fuga, Zana controlla

Pronti, via e parte una fuga massiccia con 13 corridori all'attacco. Fancellu, Álex Martin e Sevilla (Eolo Kometa), Zardini (Drone Hopper-Androni Giocattoli), Abreha (Qhubeka), Iturria (Euskaltel Euskadi), Raúl García, Miquel e Diego López (Kern Pharma), Scaroni (selezione italiana), Boaro (Astana), Stojnić (Corratec) e Wright (Mg.K Vis-Color) in avanscoperta, con i 13 che accumulano un vantaggio massimo di 5 minuti sul gruppo. Per Zana, invece, solo il compito di tenere a bada Tesfatsion e Pronskiy per mantenere la maglia di leader. Ci sono due salite sul percorso che porta ad Ascoli Piceno, ma entrambe prima del circuito finale. Sì movimentato, ma nulla di eccezionale per ribaltare la classifica generale.

Scaroni vince la volata ristretta

All'ingresso nel circuito, la fuga ha ancora un buon margine e diventa così un affare per uno dei 13. Edoardo Zardini prova a piazzare l'azione decisiva, scattando a 3,5 km dal traguardo, ma il corridore della Drone Hopper Androni Giocattoli non riesce a fare la differenza. Si arriva quindi in volata, dove a spuntarla è Christian Scaroni che bissa il successo di Monfalcone. L'ex corridore della Gazprom RusVelo si mette alle spalle Pau Miquel e Stojnić, Boaro chiude al 4° posto. Il gruppo arriva a 1'29'' regolato da Manlio Moro. Niente sfida tra big, con Filippo Zana che conquista così la classifica genrale.

Corridore Tempo 1. Christian Scaroni 3h34'06'' 2. Pau Miquel st 3. Veljko Stojnić st 4. Manuele Boaro st 5. Paul Wright st 6. Diego Pablo Sevilla st 7. Alessandro Fancellu st 8. Edoardo Zardini st 9. Raúl García st 10. Diego López st 30. Filippo Zana +1'29'' 34. Natnael Tesfatsion +1'29'' 36. Vadim Pronskiy +1'29''

