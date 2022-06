Da sabato 4 a mercoledì 8 giugno il grande ciclismo tornerà sulle strade italiane per la quarta edizione della Adriatica Ionica Race. La breve corsa a tappe inserita nel circuito UCI Europe Tour come evento di classe 2.1 ospiterà tanti corridori di peso, tra cui anche il vincitore della scorsa edizione Lorenzo Fortunato.

Cinque le frazioni in programma con partenza da Tarvisio ed arrivo ad Ascoli Piceno. Non mancheranno le difficoltà altimetriche lungo il percorso: spettacolare l’ascesa finale del secondo segmento con il traguardo posto in cima al Monte Grappa.

Lorenzo Fortunato trionfante sul traguardo dello Zoncolan - Imago pub not in FRA Credit Foto Imago

L’Adriatica Ionica Race 2022 toccherà quattro diverse regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche, con l’obiettivo di mettere in luce le bellezze paesaggistiche dei territori attraversati. Quattro le maglie in palio: il leader della generale indosserà la casacca azzurra, colore verde per il primo della classifica scalatori. Il rosso è destinato al miglior sprinter, il bianco al miglior giovane.

L’Astana Qazaqstan Team sarà l’unica formazione World Toural via e verrà affiancata da sei compagini Professional, nove squadre Continental e la Nazionale Italiana del CT Daniele Bennati. Ogni team potrà schierare un massimo di sette atleti, per un totale di 119 corridori.

