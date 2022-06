Mathieu van der Poel è reduce dal suo primo Giro d'Italia, dove oltre ad aver conquistato una tappa ha stregato migliaia di appassionati per il suo modo di correre all'attacco, Alpecin-Fenix: parliamo di suo padre, Adrie. Tutti lo cercano, tutti lo vogliono e lui ricambia, offrendo quasi sempre uno spettacolo indimenticabile.è reduce dal suo primo, dove oltre ad aver conquistato una tappa ha stregato migliaia di appassionati per il suo modo di correre all'attacco, con l'intento di vincere ma anche di far divertire i tifosi a bordo strada e in televisione. E se il suo futuro prossimo si chiama Tour de France, c'è qualcuno che guarda molto più avanti nel tempo e nello specifico a un anno speciale nella carriera del corridore della: parliamo

Il van der Poel show continua: entra nell'Arena impennando

"Forse sarebbe saggio rinunciare alla mountain bike nel 2022 e nel 2023 per poi concentrarsi esclusivamente su quello nell’anno delle Olimpiadi e lasciare il ciclismo su strada" ha dichiarato il vincitore del Giro delle Fiandre 1986 al magazine Helden. La questione riguarda la multidisciplinarietà, tratto distintivo di Mathieu ma possibile ostacolo nel tentativo di mettersi al collo l'oro olimpico nella mountain bike a Parigi 2024. "Combinare queste tre discipline (c'è anche il ciclocross ovviamente, ndr) ha creato un programma fitto di appuntamenti negli ultimi anni. Non in termini di giornate di gara, ma in termini di preparazione. È difficile cambiare improvvisamente disciplina in un periodo di preparazione più breve, perché ciò comporta molti aggiustamenti. Quando vai in mountain bike, ad esempio, ti trovi in ​​una posizione completamente diversa. Inoltre, in mountain bike devi spesso lottare per la tua posizione di partenza, quindi devi partire dal fondo se non fai molte gare".

van der Poel è l'imperatore del Belgio: rivivi la volata

il ricordo dei Giochi di Tokyo è fresco e cocente. In Giappone, l'obiettivo a cinque cerchi rimane in agenda e non è affatto escluso che si convinca a stravolgere il suo programma per mettere in bacheca l'ennesimo alloro. Le Olimpiadi di Parigi sono lontane ed è presto per capire se la scelta di van der Poel andrà nella direzione suggerita dal padre. Di certo. In Giappone, il neerlandese cadde rovinosamente nel corso della gara e fu costretto al ritiro. Ma non solo. Riportò un fastidioso infortunio alla schiena che condizionò tutto il suo inverno e posticipò il suo debutto stagionale su strada. Le cronache recenti ci dicono che quel problema fisico è decisamente superato da parte del 27enne di Kapellen, ma per un cavallo di razza come luie non è affatto escluso che si convinca a stravolgere il suo programma per mettere in bacheca l'ennesimo alloro.

VAN DER POEL, CADUTA PAZZESCA! L'OLANDESE RIPARTE MA POI SI RITIRA