Ospiti d’eccezione per la consueta trasmissione sul ciclismo del lunedì su Instagram condotta da Raffaele Ferrara. Sono intervenuti Ivan Basso e Alberto Contador, coloro che stanno forgiando il team Eolo Kometa , che dall’anno prossimo entrerà a far parte del circuito Professional .

Il varesino ha annunciato grandi novità per la squadra, a partire dall’arrivo di due tecnici importanti: “Per un nuovo progetto è importante avere tecnici d’esperienza in modo da evitare gli errori al massimo”. Abbandonata l’ipotesi dell’ingaggio di Fabio Aru: “Non abbiamo la forza economica per farlo”.