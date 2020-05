Alejandro Valverde multato in Spagna: "Subito beccato al primo giorno di allenamento"

Dal nostro partner OAsport.it

Subito una disavventura per l’ex campione del mondo Alejandro Valverde alla prima uscita in allenamento in terra spagnola dopo il lungo periodo chiuso in casa per la quarantena. L’iberico, capitano della Movistar, è stato multato a causa delle norme legate al Coronavirus. A raccontarlo è stato l’Embatido in un’intervista ad Eurosport.

Penso che fosse legale perché per seguire il mio percorso dovevo necessariamente passare attraverso il luogo in cui sono stato fermato. L’agente mi ha riconosciuto e preso i dati, ma non so se la multa mi arriverà o meno. Era il primo giorno e il primo giorno mi hanno già beccato

Il campione del mondo 2018 a Innsbruck è subito uscito ad allenarsi appena possibile con l'obiettivo di farsi trovare pronto per i grandi appuntamenti, seppur siano previsti a fine estate. Valverde dovrebbe prendere parte a Tour de France e Vuelta a España, ovviamente al Mondiale di Aigle-Martigny, in Svizzera, e alle classiche Freccia Vallone e Liegi–Bastogne–Liegi. Non è esclusa qualche prova in Italia come la Strade Bianche e la classicissima Milano–Sanremo.

