Nella settimana che registra le illustri esclusioni dal Tour di Chris Froome e Geraint Thomas, Aleksandr Vlasov è il nuovo nome del grande ciclismo: l'avevamo scoperto sul Mont Ventoux e lo ritroviamo a braccia alzate sul San Luca, vincitore del Giro dell'Emilia. Scalatore russo classe 1996 del Team Astana, Vlasov viene dalle strade baltiche di Berzin ed è cresciuto sulle salite italiane.

A Ferragosto Aleksandr Vlasov ha permesso al suo capitano, Jakob Fuglsang, di vincere il Giro di Lombardia con due poderose scalate di testa al Ghisallo e del Muro di Sormano. Tre giorni dopo il corridore russo dell’Astana, classe 1996, ha vinto il Giro dell’Emilia succedendo nella corsa del San Luca a un certo Roglic. Vlasov aveva mostrato il suo talento sul mitico Mont Ventoux prima del lockdown, al Tour de la Provence, e lo ritroviamo senza avversari sopra Bologna. Saltato in piedi sul 18% del colonnato, è uscito dalla curva delle Orfanelle all’inseguimento di Almeida e l’ha saltato a cinquecento metri dal traguardo, trionfando sul traguardo del Santuario dei grandi: Charly Gaul (1956), Moreno Argentin (1984), Simon Gerrans (2009) e Primoz Roglix (2019) per citare i campioni del San Luca al Giro d’Italia.

Corridore della settimana: Aleksandr Vlasov

Già vincitore del Giro d’Italia Under-23 (2018) e del titolo nazionale (2019), Aleksandr Vlasov viene da Vyborg, uno splendido borgo medievale sul mar Baltico a pochi chilometri da San Pietroburgo: come Evgenij Berzin vincitore di Liegi e Giro nel 1994. Il nuovo russo, battezzato nel golfo di Finlandia, è cresciuto fra noi: tre anni di apprendistato a Vigevano, poi sul Garda e ancora a Sarnico, prima di trasferirsi da Andorra. E come Evenepoel, ha giocato a calcio prima di salire in bici, pedalare e non fermarsi più. Benvenuti astri nascenti nella settimana che registra le illustri esclusioni dal Tour di Chris Froome e Geraint Thomas (vincitori insieme di 5 Grande Boucle nelle ultime 7 edizioni) e Mark Cavendish che si ferma a 30 tappe vinte: -4 dal primato di Merckx.

Aleksandr Vlasov con Ciccone, Bagioli e Vincenzo Nibali sul San Luca al Giro dell'Emilia. Credit Foto Getty Images

Azione della settimana: la volata di Nizzolo Tricolore

All’altezza degli ultimi mille metri dei Campionati italiani, Nibali è scattato per primo accendendo un fuoco di paglia, poi il forcing di Oss ha scoperto troppo presto Colbrelli, mandando la sua volata in fumo. Più netto lo sprint di Davide Ballerini, ma Giacomo Nizzolo ha scelto il Tricolore per regolare i suoi conti con la sfortuna. Già Campione d’Italia a Darfo nel 2016 dopo due maglie rosse al Giro, il velocista milanese esce da un baratro di infortuni rimontando in volata Colbrelli e Ballerini, battuto di una ruota sul traguardo di Cittadellla. Nizzolo, che nel 2020 in NTT ha vinto al Tour Down Under e alla Parigi-Nizza, sarà il capitano della Nazionale agli Europei di Plouay per l’assenza forzata di Viviani e vestirà la maglia Tricolore al Tour de France.

Dato della settimana: 26 infortuni in 23 giorni

In un agosto qualunque di un anno qualunque, la media dei corridori infortunati è di 23. Ebbene, dalla Strade Bianche del 1° agosto, ovvero dal ritorno del ciclismo, si contano 16 ciclisti fratturati, ultimo Mattia Cattaneo a una vertebra, e altri 10 gravemente contusi fra cui Roglic e Kruijswijk al Delfinato: in tutto 26 in venti giorni, come nei sessanta che hanno preceduto la pandemia. Maximilian Schachmann è stato perfino investito da un’auto mentre due Deceuninck, Fabio Jakobsen e Remco Evenepoel, hanno rischiato la vita fra le transenne di Katowice o la discesa della Colma di Sormano.

Sono molto felice di essere vivo. Passo dopo passo, posso iniziare a muovermi in modo autonomo. Ora sono a casa e avrò bisogno di molto riposo perché ho subito una grave commozione cerebrale. Nelle prossime settimane mi sottoporrò a diversi interventi chirurgici per correggere le lesioni facciali. Tutti i messaggi e le parole di sostegno che mi sono state inviate, mi hanno dato una forza straordinaria: posso cominciare a guardare un poco al futuro… E lotterò per riprendermi. (Fabio Jakobsen)

Foto della settimana: Ganna cronoman d'Italia

C’è un corridore in formissima che dal 5 agosto, il giorno della Milano-Torino, ha vinto 4 volate e la classifica generale del Tour de Wallonie, laurenadosi infine Campione di Francia beffando Coquard e Alaphilippe: è Arnaud Démare lo sprinter da battere e al Giro d’Italia incrocerà le ruote veloci di Peter Sagan, ma molto improbabilmente vestirà la prima maglia rosa a Palermo: sarà di Filippo Ganna che venerdì s'è confermato Campione italiano a cronometro?

Da Bassano del Grappa a Cittadella, Filippo Ganna si conferma Campione d'Italia a cronometro bissando il Tricolore 2019. Credit Foto Eurosport

