Alessio Martinelli cade in discesa e picchia la testa: l'argento iridato juniores è in ospedale

Bruttissima caduta per Alessio Martinelli, giovane ciclista del Team Colpack. Il 19enne valtellinese, attorno alle ore 13.00 odierne, ha perso il controllo della sua bicicletta lungo la discesa di Cancano ed è caduto pesantemente a terra, picchiando la testa come riporta tuttobiciweb.it. Fortunamente il casco ha salvato la vita al giovane corridore. Il ragazzo, rimasto sempre cosciente, è riuscito a chiamare il fratello Nicola che si è precipitato sul posto e poi Alessio è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Brescia.

Il vicecampione mondiale nella categoria juniores si sta sottoponendo a tutti gli esami del caso, è uno dei migliori prospetti del nostro ciclismo: lo scorso anno ha vinto nove gare tra cui le nazionali del Roero e Loria, la Sandrigo-Monte Corno e la quarta tappa del Giro di Lunigiana prima di passare tra gli under 23 in questa stagione caratterizzata dalla pandemia.

