Oltre alle gesta dei grandi campioni, le pagine di cronaca che riguardano il ciclismo continuano a essere riempite anche di episodi spiacevoli e che riguardano la sicurezza stradale. L'ultimo caso ha come sfortunato protagonista Luca Marziale, corridore del Team Corratec. Il 20enne laziale è stato travolto da una macchina al termine del suo allenamento nella giornata di giovedì, mentre si trovava in località Campoli Appennino (sulla SR666, direzione Sora).

L'auto, di grossa cilindrata, ha invaso la corsia opposta e fatto cadere Marziale. In un primo momento non si è neanche fermata, salvo tornare indietro poco dopo per sincerarsi delle condizioni dell'atleta. Per fortuna, non ci sono state conseguenze pesanti per il ciclista, che ha riportato diverse escoriazioni e un dolore alla caviglia, ma nessuna frattura. Questo il messaggio della squadra: "Trasportato all’Ospedale di Sora, Luca Marziale è stato curato dai medici che fortunatamente non gli hanno diagnosticato nulla di rotto nonostante escoriazoni lungo tutto il corpo e forti dolori, in special modo alla caviglia, che lo costringeranno per qualche giorno a camminare con le stampelle. Grande è stato lo spavento per il nostro corridore per un episodio che poteva avere conseguenze ben peggiori e che speriamo possa avere risalto nell’annosa questione della sicurezza sulle nostre strade”.

