Altro lutto, morta Roberta Agosti compagna di Velo. Il ct Cassani: "Proverò ad aiutare Marco"

Il mondo del ciclismo è in lutto. È morta Roberta Agosti, compagna dell’ex professionista Marco Velo (attuale assistente del ct Davide Cassani). La donna, classe 1969, si stava allenando a Castel Venzago (tra il Santuario della Madonna della Scoperta e Lonato, in provincia di Brescia) insieme al compagno e a una quindicina di amici: si è scontrata con un camion del latte che stava procedendo nella direzione opposta e purtroppo non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

Inutili i soccorsi, inutile l’arrivo di un elicottero del 118. Roberta aveva 51 anni, insegnava yoga ed educazione teatrale ai bambini e amava la bicicletta in tutte le sue espressioni, dalle passeggiate alle granfondo agonistiche. La terribile beffa del destino è che Velo, ex corridore professionista di grandissima esperienza, è l’uomo più importante nella gestione della sicurezza del ciclismo agonistico italiano. Da 10 anni, ormai, in sella alla moto, Velo è l’ultimo uomo al Giro d’Italia e in tutte le grandi gare di RCS Sport. È lui, assieme al direttore di corsa, a decidere chi passa e chi non passa nell’infinita carovana di mezzi al seguito nei punti più delicati del percorso, dove si fermano anche i fotografi e le telecamere: è lui il "regulator" previsto dai regolamenti internazionali per evitare che le corse si trasformino in bolge pericolose.

Roberta aveva appena 51 anni ed era la compagna di vita di Marco Velo. Lo scorso fine settimana l’abbiamo trascorso insieme, tre fantastiche giornate all’insegna della bicicletta. Venerdì il Barbotto, sabato il Carpegna, domenica le colline romagnole di Longiano e Sogliano. Lei sempre sorridente, allegra, felice di stare insieme a noi, con la sua bicicletta, la nostra passione. E questa mattina la tragedia. Un gruppetto di amici, il solito giretto del sabato, una strada di campagna nel bresciano per nulla trafficata ed in leggera salita, nessuna curva. Roberta, per evitare due amici caduti davanti a lei, si è buttata sulla sinistra. Purtroppo, fatalmente, stava arrivando un camion che peraltro viaggiava a velocità ridotta. L’impatto è stato fatale e Roberta non ha avuto scampo. Per me Marco è un fratello e non solo il mio collaboratore più fidato. Il giorno che sono diventato Commissario Tecnico la prima telefonata l’ho fatta a lui: ti voglio con me in Nazionale.

Abbiamo diviso molte cose io e Marco, lui sa sopportarmi, io ascoltarlo. Dimenticare Roberta sarà molto difficile ma vorrei garantire Marco che sono qui per aiutarlo, per abbracciarlo e per chiedergli di fare metà con me del suo dolore. La vita mi sta insegnando che niente conta di più dell’affetto, dell’amore che si può dimostrare ad una persona. La sincera partecipazione al suo dolore forse è poco ma è tutto quello che ho. Ciao Roberta che la terra ti sia leggera.

