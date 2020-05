Amstel Gold Race a rischio rinvio: senza vaccino i Paesi Bassi vietano gli eventi di massa

Dal nostro partner OAsport.it

Secondo quanto scritto da Cycling News, lo svolgimento dell’Amstel Gold Race è ancora in dubbio, anche se il Governo dei Paesi Bassi annuncia le prime riaperture: il Ministro della Salute ha affermato che gli eventi di massa potrebbero essere vietati fino a quando non sarà disponibile un vaccino.

L’Amstel Gold Race, attualmente in programma il 10 ottobre nel nuovo calendario World Tour 2020 è in dubbio: il Primo Ministro neerlandese Mark Rutte ha espresso dubbi sull’organizzazione di eventi sportivi di massa prima che ci sia un vaccino disponibile contro il coronavirus, che ha causato la morte per il COVID-19 di oltre 5000 persone nel Paese.

Amstel Gold Race Birra, côtes e tulipani: da Merckx a van der Poel, 5 imprese da ricordare all’Amstel Gold Race 19/04/2020 A 13:33

Il Binck Bank Tour, che si dovrebbe svolgere dal 29 settembre al 3 ottobre, ha già annullato la tappa iniziale prevista nella città di Dokkum, nei Paesi Bassi. Il Governo permetterà ad alcune aziende di riaprire lunedì 11 maggio, quali saloni, fisioterapisti, dietologi e professionisti della medicina alternativa, oltre a riaprire alcune scuole, strutture diurne ed alcune attività sportive.

Ristoranti e luoghi di intrattenimento come i cinema possono riaprire a giugno con capacità ridotta, e c’è la possibilità di riprendere gli sport senza contatto come il golf e il tennis. Tuttavia, gli eventi sportivi su larga scala, anche con una folla ridotta o senza spettatori, saranno consentiti solo dall’1 settembre, a condizione che la diffusione del virus sia ancora sotto controllo.

Il nuovo Ministro della Salute, Hugo de Jonge, ha scritto in una lettera al Parlamento che gli eventi di massa non dovrebbero aver luogo fino a quando non vi sarà un vaccino efficace contro il coronavirus.

Play Icon WATCH Nel 2017 il successo di Philippe Gilbert con un la volata su Kwiatkowski: l'Amstel è suo 00:05:06

Ciclismo Giro Rewind: 89 anni fa il poderoso sprint di Learco Guerra per vestire la prima maglia rosa DA 3 ORE