Ciclismo

Amstel Gold Race - Schachmann-Vansevenant a terra ai -52: ma si rialzano e sono protagonisti

AMSTEL GOLD RACE - Ai -52 km dall'arrivo caduta in gruppo. Tra gli altri finiscono a terra Jungels, Vansevenant e Schachmann. Jungels chiuderà lì la sua corsa, gli altri avranno la forza di riportarsi sul gruppo. Il corridore della Deceuninck Quick Step ha fatto di tutto per far rientrare Alaphilippe sul gruppo di testa, quello della Bora se l'è giocacata con Pidcock e van Aert.

00:01:36, 27 minuti fa