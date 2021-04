Van Aert esulta per il successo all'Milano-Sanremo, Strade Bianche e la Gent-Wevelgem di Pidcock, ancora lui che l'aveva battuto alla Pidcock si dice invece frustrato per aver perso di così poco, ma è felice esulta per il successo all' Amstel Gold Race , quarta Classica vinta in carriera dopoe ladi questa stagione . Ma che battaglia con, ancora lui che l'aveva battuto alla Freccia del Brabante : questa volta il belga è riuscito a vincere la volata anche se solo per un millimetro sul britannico della Ineos Grenadiers.si dice invece frustrato per aver perso di così poco, ma è felice per la sua continua crescita

Van Aert batte Pidcock di 1 millimetro: rivivi la volata

Wout VAN AERT (Jumbo Visma)

Amstel Gold Race Finale pazzesco: van Aert si prende la rivincita su Pidcock 10 ORE FA

Ho vinto? Non ci credo ancora, Pidcock era così vicino. La mia vittoria è stato confermata in modo ufficioso, ma poi ho visto un’immagine sullo schermo che sembrava mostrare proprio il contrario. Poi ho ricominciato ad avere dei dubbi. È stato un po’ un tira e molla.

Eravamo in tre. In realtà era un po’ la stessa situazione di mercoledì scorso. Forse non ero nella posizione migliore per vincere lo sprint, ma volevo partire presto perché mi piacciono le volate lunghe. A quanto pare è stato appena sufficiente per vincere

Van Aert va via sul Cauberg. Pidcock c'è, Alaphilippe fuori giri

Grande lavoro di Roglic e Vingegaard

La gara oggi è andata secondo i piani. Come squadra avevamo il peso della corsa sulle spalle, bisognava controllare e abbiamo finito per perdere alcuni uomini. Prima del finale, Primoz Roglic e Jonas Vingegaard hanno chiuso sui molti attacchi. Alla fine Primoz ha avuto un problema meccanico sul Cauberg, ma sapevo già allora di avere buone possibilità di vincere. Ho vinto alcune belle corse e sono andato bene in ogni gara

Roglic splendido gregario di van Aert: riprende tutti sul Cauberg

Thomas PIDCOCK (Ineos Grenadiers)

All’inizio dello sprint mi sono assicurato di essere alla ruota di Wout. Era il più veloce. Gli ho dato un po’ di spazio in modo da poter accelerare, avrei dovuto colmare il divario, ma non ho avuto il tempo di rimontare

Come ho vissuto il fotofinish?

Wout pensava che avesse vinto e io ho sempre pensato di essere arrivato secondo, quindi almeno non pensavo di aver vinto. Sarebbe stato bello arrivare primo, ma sono comunque contento del secondo posto. Ho fatto una bella gara

Non puoi essere in disaccordo con un fotofinish. È deludente, ma ho fatto una buona gara e sono contento di come è andata. Non sono infastidito da come è andata, ma perdere per così poco è frustrante

La Giuria mostra il fotofinish: "Ha vinto van Aert"

Ma Pidcock continua a crescere...

Sono cresciuto ad ogni gara. Alla Freccia del Brabante pensavo che Wout fosse il più forte, oggi ho pensato di essere io più forte in gara. Avevo ottime gambe in volata ed è una bellissima sensazione essere uno dei corridori più forti in gara

Pidcock scatenato, con lui van Aert: è l'attacco decisivo

