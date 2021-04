Amstel Gold Race che torna in calendario dopo Berg en Terblijt con la curva dei tifosi ad accompagnare gli ultimi 400 metri di corsa. Ci sarà, invece, un circuito di 16,9 km ad animare l'edizione del 2021, quasi come se fosse un Mondiale. Nuova chance per van Aert e Alaphilippe, ma non ci sarà questa volta van der Poel che già comincia a pensare alle Olimpiadi di Tokyo e Trittico delle Ardenne che continuerà con Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi. Non è una Classica Monumento, ma poco ci manca. Tutto pronto per l'che torna in calendario dopo non averla vista nel 2020 , anche se il percorso è profondamente rivisitato per rendere impossibile la presenza dei tifosi. Non ci sarà, infatti, il classico arrivo acon la curva dei tifosi ad accompagnare gli ultimi 400 metri di corsa. Ci sarà, invece, un circuito di 16,9 km ad animare l'edizione del 2021, quasi come se fosse un Mondiale. Nuova chance per, ma non ci sarà questa voltache già comincia a pensare alle Olimpiadi di Tokyo e ha alleggerito un po' il suo calendario . Con questa prova comincia ilche continuerà con

Dove seguire l'Amstel Gold Race in Diretta tv e live-streaming

L'Amstel Gold Race sarà trasmessa in Diretta su Eusoport 1 (Canale 210 di Sky), visibile anche per gli abbonati a DAZN e Tim Vision, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini a partire dalle 15:00. Su Eurosport Player la diretta partirà dalle 13.30. Il live streaming ( guarda tutti i pacchetti a disposizione ) è attivo con tanti contenuti in più, tra cui la possibilità di gustarsi la corsa senza pubblicità. L'Amstel Gold Race sarà visibile anche On Demand su Eurosport Player e in streaming sul sito di Eurosport.it.

La rimonta pazzesca di van der Poel all'Amstel 2019

Il percorso dell'Amstel Gold Race

Purtroppo abbiamo poche notizie certe rispetto al percorso dell'Amstel Gold Race 2021. Come le corse di Flanders Classics, anche l'Amstel ha voluto mantenere una sorta di riservatezza per impedire al pubblico di sostare durante questa edizione, aumentando il rischio di contagio. Ecco perché l'Amstel si correrà tutta su un circuito per evitare l'afflusso di pubblico, residenti compresi (in Belgio invece erano ammessi almeno i residenti). Il circuito sarà lungo 16,9 km da percorrere 12 volte, con un ultimo giro un po' più corto di 15,8 km. Le donne effettueranno lo stesso circuito, da ripetere però 7 volte. Partenza quindi non più da Maastricht, ma bensì in cima al Cauberg dove verrà posto anche l'arrivo. Le difficoltà principali saranno il Geulhemmerberg, il Bemelerberg e appunto il Cauberg. Rimaniamo in attesa per avere l'altimetria ufficiale e l'indicazione con tutti le côtes di giornata.

Nel 2017 il successo di Philippe Gilbert con un la volata su Kwiatkowski: l'Amstel è suo

Amstel Gold Race: da van Aert a Colbrelli, tutti i favoriti

L'assenza di Mathieu van der Poel si farà sentire, ma l'olandese dopo le fatiche tra la "Campagna italiana”, composta da Strade Bianche, Milano-Sanremo e Tirreno-Adriatico, e quella belga, con la partecipazione a E3 Saxo Bank Classic, Attraverso le Fiandre e Giro delle Fiandre, ha preferito un po' di riposo. Non mancheranno però i calibri da 90 con il campione del mondo Alaphilippe che ha un conto in sospeso con l'Amstel Gold Race per come è andata nel 2019. Dentro anche van Aert, Kwiatkowski e Van Avermaet che qualche Classica l'hanno vinta in carriera. Papabili anche Stuyven, Matthews, Valgren, Fuglsang e Roglic. Lato Italia si punta ancora su Matteo Trentin, dopo la sfortuna al Fiandre, e su Sonny Colbrelli.

Alaphilippe, Kwiatkowski, Van Avermaet, Matthews, van Aert *****

Stuyven, Colbrelli, Roglic, Fuglsang, Hirschi ****

Simon Clarke, Cosnefroy, Wellens, Schachmann, Pidcock, Valgren, Trentin, Benoot, Jungels ***

Vanmarcke, Bakelants, Dion Smith, Mohoric, Teuns, Lutsenko, Theuns **

Sergio Henao, Geniets, Cort Nielsen, Higuita, Bettiol, Barguil, De Marchi, Madouas *

Michael Valgren brinda all'Amstel Gold Race

Domenica 18 aprile, dalle 13:30 (collegamento tv)

