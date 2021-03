Amstel Gold Race, una delle ma l'Amstel ci sarà. Buone notizie per gli amanti del ciclismo. Gli organizzatori dell', una delle Classiche del mondo delle due ruote , hanno confermato che l'edizione 2021 si farà regolarmente. Nel 2020 non si era tenuta a causa dell'emergenza covid, con gli organizzatori che preferirono non far disputare la corsa a seguito delle restrizioni del Governo olandese, vedi l'impossibilità di avere il pubblico sulle strade e nell'arena di Berg en Terblijt piazzata di fronte al traguardo. Anche nel 2021 non ci sarà, purtroppo, il pubblico,

Niente da fare, anche quest'anno i tifosi che non si potranno piazzare sui Muri che hanno fatto la storia come il Kruisberg, il Keutenberg. il Geulhemmerberg e, soprattutto, il Cauberg, ma si potranno godere in televisione una delle corse più divertenti e imprevedibili della stagione. Considerando che le altre gare vengono disputate regolarmente, al netto delle restrizioni, gli organizzatori non volevano saltare un'altra stagione.

Ecco che Mathieu van der Poel ha appena cerchiato di rosso, sul suo calendario, la data del 18 aprile. Fu proprio l'olandese l'ultimo vincitore dell'Amstel, con una rimonta epica a scapito di Fuglsang e Julian Alaphilippe.

