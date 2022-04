Ciclismo

Amstel Gold Race - Che botta per Andrea Bagioli! A terra, con Turgis, al passaggio della rotonda

AMSTEL GOLD RACE - Riuscirà a rientrare in un secondo momento ma, per il discorso vittoria, la gara di Andrea Bagioli finisce a 75 km dal traguardo. Quando cade ad un passaggio sulla rotonda. Con lui anche un altro dei 'papabili' Anthony Turgis. Seconda caduta per lui, dopo essere finito giù anche al Fiandre settimana scorsa.

00:01:54, un' ora fa