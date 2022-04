Ciclismo

Amstel Gold Race - Jurdi (ds AG2R): "Ci avevano detto di aver vinto con Cosnefroy, ma fieri del 2° posto"

AMSTEL GOLD RACE - Il ds dell'AG2R Citroën guarda comunque il bicchiere mezzo pieno dopo il ko di Cosnefroy nella volata a 2 con Kwiatkowski all'Amstel. Il brutto è che era stata annunciata la vittoria del corridore francese, salvo poi avere un risultato diverso. Diversi sono stati anche gli stati d'animo, ma c'è comunque da essere fieri per un 2° posto che non capita tutti i giorni per l'AG2R.

00:03:28, 30 minuti fa