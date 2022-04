Finalmente una vittoria di peso perche non faceva hurrà dalla tappa di La Roche-sur-Foron al Tour de France 2020 . Da allora è passato tanto, con il polacco che non sembrava più capace e pronto per i grandi appuntamenti. Lui che in carriera ha vinto un Mondiale, la Milano-Sanremo, due Strade Bianche e proprio un Amstel Gold Race nel 2015. Finalmente un successo anche a spazzare via le problematiche di inizio stagione. Sicuramente deluso per la sconfitta al fotofinish , ma il francese dell'AG2R guarda il mezzo pieno ed è felice per un piazzamento che lo farà crescere ulteriormente.